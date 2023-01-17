Милюшкина Елисавета (Петровна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милюшкина Елисавета (Петровна?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Милюшкин Фирс

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Милюшкин Евфимий

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Иустина

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Милюшкин Евдоким

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Милюшкин Феодот Спиридонович

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Милюшкин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюшкин Спиридон Никифорович

Смерть
Неизвестно
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