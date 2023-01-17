Милюшкина Елисавета (Петровна?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Милюшкин Фирс
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Милюшкин Евфимий
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Иустина
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Милюшкин Евдоким
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Милюшкин Феодот Спиридонович
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Милюшкин Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Милюшкин Спиридон Никифорович
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно