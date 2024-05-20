Онуфриадис Илия Мидьдиадис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онуфриадис Мильдиадис Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Онуфриади (Анасенкова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Онуфриади (Анасенкова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксантакис-Онуфриади Стелла
Мать ребёнка: Онуфриади (Анасенкова) Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно