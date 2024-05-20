Онуфриадис Илия Мидьдиадис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онуфриадис Илия Мидьдиадис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онуфриадис Мильдиадис Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриадис Мильди Илиас

Мать ребёнка: Онуфриади (Анасенкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриадис Даниил Илиас

Мать ребёнка: Онуфриади (Анасенкова) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксантакис-Онуфриади Стелла

Мать ребёнка: Онуфриади (Анасенкова) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онуфриади (Анасенкова) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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