Филимонов Филат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Филат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Филимонов Пантелей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Филимонов Нестор

Мать ребёнка: Филимонова Афимья

Рождение ребёнка
1806

Сын: Филимонов Абрам

Мать ребёнка: Филимонова Афимья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Филимонов Афанасий

Мать ребёнка: Филимонова Афимья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филимонов Егор

Мать ребёнка: Филимонова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Афимья

Смерть
Неизвестно
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