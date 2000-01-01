Филимонов Филат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Филимонов Пантелей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Сын: Филимонов Нестор
Мать ребёнка: Филимонова Афимья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филимонов Абрам
Мать ребёнка: Филимонова Афимья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Филимонов Афанасий
Мать ребёнка: Филимонова Афимья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филимонов Егор
Мать ребёнка: Филимонова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Афимья
Смерть
Неизвестно