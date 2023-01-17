Винокурова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Анна

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Место рождения

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Около 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Яранск, Яранский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.10.1886

Дочь: Столбова Устина Алексеевна

Отец ребёнка: Винокуров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Алексей

Смерть
Около 1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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