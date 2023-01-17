Винокурова Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиОколо 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1886
Дочь: Столбова Устина Алексеевна
Отец ребёнка: Винокуров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Винокуров Алексей
Смерть
Около 1923
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область