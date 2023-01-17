Тенетов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тенетов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1908

Дата смерти

06.10.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1908

Отец: Тенетов (тинетов) Николай

Мать: Тенетова Афанасия Васильева

Рождение ребёнка
29.09.1928

Сын: Тенетов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тенетова Христиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Тенетова Христиния Игнатьевна

Рождение ребёнка
14.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тенетова Христиния Игнатьевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тенетова Христиния Игнатьевна

Смерть
06.10.1985
Сызрань, Сызрань, Самарская область
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