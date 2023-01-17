Тенетов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1908
Дата смерти06.10.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1908
Отец: Тенетов (тинетов) Николай
Рождение ребёнка
29.09.1928
Сын: Тенетов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Тенетова Христиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Тенетова Христиния Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тенетова Христиния Игнатьевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1985
Сызрань, Сызрань, Самарская область