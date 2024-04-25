Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Алексей Федорович

Мать: Смирнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никонова) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Никонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Никонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никонова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Никонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никонова) Полина Васильевна

Отец ребёнка: Никонов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никонов Никандр Васильевич

Отец ребёнка: Никонов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никонов Василий

Смерть
1942

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