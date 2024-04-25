Никонова (Смирнова) Вера Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никонова) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Никонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Никонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никонова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Никонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никонова) Полина Васильевна
Отец ребёнка: Никонов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никонов Никандр Васильевич
Отец ребёнка: Никонов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никонов Василий
Смерть
1942