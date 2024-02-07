Шашкова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.07.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашков Олег Валерьевич
Рождение ребёнка
10.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шашков Олег Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно