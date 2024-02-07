Шашкова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашков Олег Валерьевич

Рождение ребёнка
10.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шашков Олег Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Олег Валерьевич

Место жительства
Неизвестно
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