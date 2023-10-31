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Кокорина Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1811

Муж: Кокорин Калина Алексеев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кокорина Анна Калинина

Отец ребёнка: Кокорин Калина Алексеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Кокорина Катерина Калинина

Отец ребёнка: Кокорин Калина Алексеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Кокорина Парасковья Калинина

Отец ребёнка: Кокорин Калина Алексеев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 165
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 14
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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