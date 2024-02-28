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Сын Воробьев Филипп Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1750 и 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1752

Отец: Сын Воробьев Андрей Игнатов

Мать: Вторая Жена Матрона Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья ...Рзева...

Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты в 1769г.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770

Сын: Сын Воробьев Иуда Филиппов

Мать ребёнка: Прасковья ...Рзева...

Смерть
Неизвестно

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