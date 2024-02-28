Сын Воробьев Филипп Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1750 и 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1750 и 1752
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья ...Рзева...
Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты в 1769г.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сын Воробьев Иуда Филиппов
Мать ребёнка: Прасковья ...Рзева...
Смерть
Неизвестно