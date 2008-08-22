Обухова Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1943
Дата смерти22.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
22.08.2008