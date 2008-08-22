Обухова Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1943

Дата смерти

22.08.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
22.08.2008
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