Клименко Василий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлименко Василий Иосифович

Клименко Василий Иосифович

avatar

Место рождения

с.Николаевка Одесской обл.

Дата рождения

1934

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Дехтяренко (Клименко) Людмила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Кучеренко (Клименко) Светлана

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.