Клименко Василий Иосифович
Место рожденияс.Николаевка Одесской обл.
Дата рождения1934
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Дехтяренко (Клименко) Людмила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Кучеренко (Клименко) Светлана
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2020