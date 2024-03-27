Хаимова (Нага) Цива Шмуелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1899
Дата смерти11.11.1987
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1899
Отец: Naga(нага) Shmuel (Шмуел)
Бракосочетание
1917
Муж: Хаимов Александр
Рождение ребёнка
08.11.1919
Дочь: Афаунова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Хаимов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаимов Еремей Александрович
Отец ребёнка: Хаимов Александр
Упоминание
Неизвестно
14 августа 1899 года родилась в городе Мариуполе от мариупольского мещанина Шмуеля Манзлева Нага, от жены его Цирель , дочь, наречённая именем Цивы.
Смерть
11.11.1987
Donets\'k, Ukraine