Хаимова (Нага) Цива Шмуелевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаимова (Нага) Цива Шмуелевна

Хаимова (Нага) Цива Шмуелевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1899

Дата смерти

11.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1899

Отец: Naga(нага) Shmuel (Шмуел)

Мать: Naga(нага) Tsirel (Цирел)

Бракосочетание
1917

Муж: Хаимов Александр

Рождение ребёнка
08.11.1919

Дочь: Афаунова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Хаимов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаимов Еремей Александрович

Отец ребёнка: Хаимов Александр

Упоминание
Неизвестно
14 августа 1899 года родилась в городе Мариуполе от мариупольского мещанина Шмуеля Манзлева Нага, от жены его Цирель , дочь, наречённая именем Цивы.
Смерть
11.11.1987
Donets\'k, Ukraine
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close