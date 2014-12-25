Васильева Полина Михайловна 15.04.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева Полина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1957

Дата смерти

25.12.2014

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1957

Отец: Артемьев Михаил Фёдорович

Мать: Артемьева (Баранова) Валентина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей Всеволодович

Рождение ребёнка
16.08.1983

Сын: Васильев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Васильев Алексей Всеволодович

Рождение ребёнка
27.05.1988

Дочь: Кузьмина (Васильева) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Всеволодович

Смерть
25.12.2014

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