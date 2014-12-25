Васильева Полина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1957
Дата смерти25.12.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1983
Сын: Васильев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Васильев Алексей Всеволодович
Рождение ребёнка
27.05.1988
Дочь: Кузьмина (Васильева) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Всеволодович
Смерть
25.12.2014