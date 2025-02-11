Кокаев Иван Егоров
мужской, родился 1828, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕгор Емельянов1785 г.р.
МатьЕлена Егорова1800 г.р.
Супруги
Кокаева Анна Семёнова1833 г.р.
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Егор Емельянов
Мать: Елена Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокаева Анна Семёнова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Киснярова (Кокаева) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Кокаева Анна Семёнова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно