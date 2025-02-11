Кокаев Иван Егоров 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Кокаев Иван Егоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1828, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Егор Емельянов1785 г.р.
Мать
Елена Егорова1800 г.р.
Супруги
Кокаева Анна Семёнова1833 г.р.
Дети
Киснярова (Кокаева) Екатерина Иванова1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Егор Емельянов

Мать: Елена Егорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокаева Анна Семёнова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

96

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Киснярова (Кокаева) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Кокаева Анна Семёнова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

81

Смерть
Неизвестно

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