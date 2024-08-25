Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна

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Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Бондарев Федор Фомич

Мать: Бондарева Евдокия Федоровна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жудинов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жудинов Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жудинов Илья Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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