Жудинова (Бондарева) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Бондарев Федор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жудинов Илья Сергеевич
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жудинов Илья Сергеевич
Смерть
Неизвестно