Хоротов Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: Хоротов Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1870
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г
Рождение ребёнка
19.06.1870
Мать ребёнка: Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 965 МК церквей Мещовский у. за 1870 г Иван Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусово крестьянин Петр Семенов Хоротов и законная жена его Татьяна Андреевна, оба... Показать все
Восприемник
12.12.1871
Архив Калуга, Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 968 МК церквей Мещовский у. за 1871 г Игнат Иванович Желтухин Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Иван Поликарпов Желтухин и законная его жена Ирина Семеновна... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1873
Мать ребёнка: Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 971 МК церквей Мещовский у. за 1873 г Семен Петрович Хоротов Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, ... Показать все
Восприемник
24.12.1873
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 971 МК церквей Мещовский у. за 1873 г Евгения Васильевна Шутина Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Василий Козьмин Шутин и законная его жена Анисья Алексеевна... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1877
Дочь: Хоротова (Хоротова) Анисья Петровна
Мать ребёнка: Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 982 МК церквей Мещовский у. за 1877 г Анисья Петровна Хоротова Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна,... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1882
Дочь: Хоротова (Хоротова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 996 МК церквей Мещовский у. за 1882 г Ефим и Мария близнецы Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, п... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1882
Мать ребёнка: Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 996 МК церквей Мещовский у. за 1882 г Ефим и Мария близнецы Попковской волости деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, п... Показать все
Поручитель
13.02.1883
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 998 МК церквей Мещовский у. за 1883 г Г.Векинской деревни Холопья крестьянин Павел Дмитриевич, холостой, православный, в возрасте 29 лет и девица Ульяна Андреевна Хорото... Показать все
Поручитель
20.01.1884
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 999 МК церквей Мещовский у. за 1884 г Попковской волости Деревни Гусовой крестьянин Павел Андреевич Хоротов,холостой, православный, 22 года и Девица Васса Алексеевна доч... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1888
Мать ребёнка: Хоротова (Первая) Татьяна Андреевна
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1010 МК церквей Мещовский у. за 1888 г Андрей Петрович Хоротов деревни Гусова крестьянин Петр Семенович Хоротов и законная его жена Татьяна Андреевна, православные. вос... Показать все
Смерть
Неизвестно