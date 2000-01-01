Долина (Долина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолина (Долина) Евдокия Петровна

Долина (Долина) Евдокия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1906

Дата смерти

08.05.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906

Отец: не указан

Мать: Мария Алексеевна

Дела\DVD_<удалено>\015390\00000084.JPG
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
08.05.1906
Гагарысова деревня
Дела\DVD_<удалено>\015390\00000149.JPG
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close