Долина (Долина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1906
Дата смерти08.05.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1906
Отец: не указан
Мать: Мария Алексеевна
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Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
08.05.1906
Гагарысова деревня
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