Бобров Василий Емельянов
Место рождения
Дата рождения23.12.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874 ст.
Отец: Бобров Емельян Степанов
Бракосочетание
26.05.1895 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1896 ст.
Дочь: Боброва Мария Васильева
Мать ребёнка: Боброва (Калмыкова) Анастасия Павлова
Упоминание
1897
Рождение ребёнка
28.01.1898
Дочь: Боброва Мария Васильева
Мать ребёнка: Боброва (Калмыкова) Анастасия Павлова
Смерть
Неизвестно