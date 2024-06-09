Бобров Василий Емельянов 23.12.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобров Василий Емельянов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.12.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1874 ст.

Отец: Бобров Емельян Степанов

Мать: Боброва Пераскева Петрова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.05.1895 ст.

Жена: Боброва (Калмыкова) Анастасия Павлова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.07.1896 ст.

Дочь: Боброва Мария Васильева

Мать ребёнка: Боброва (Калмыкова) Анастасия Павлова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1897
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1898

Дочь: Боброва Мария Васильева

Мать ребёнка: Боброва (Калмыкова) Анастасия Павлова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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