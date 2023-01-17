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Лощилов Александр Григорьевич

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Место рождения

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Лощилов Григорий Александрович

Мать: Лощилова Дарья Никоноровна

Веретье, Вепревская волость, Вологодский уезд
Военная служба
До 16.07.1917 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Младший унтер-офицер. 727-й пехотный Ново-Селенгинский полк.
Военная служба
17.07.1917 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Прибыл из Петрограда в Вологодский лазарет №4-ВЗС при присутственном месте. Заболевание - бронхит.
Смерть
Неизвестно
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