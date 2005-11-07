Третьякова Ефросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1915
Дата смерти07.11.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Любовь Павловна
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл
Рождение ребёнка
09.10.1938
Дочь: Гончарова Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Шамаева Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл
Рождение ребёнка
01.11.1951
Дочь: Красноперова Татьяна Кирилловна
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл
Рождение ребёнка
1955
Сын: Третьякова Василий Кириллович
Отец ребёнка: Третьяков Кирилл
Смерть
07.11.2005