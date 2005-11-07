Третьякова Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Ефросинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1915

Дата смерти

07.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Любовь Павловна

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл

Рождение ребёнка
09.10.1938

Дочь: Гончарова Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Шамаева Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл

Рождение ребёнка
01.11.1951

Дочь: Красноперова Татьяна Кирилловна

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл

Рождение ребёнка
1955

Сын: Третьякова Василий Кириллович

Отец ребёнка: Третьяков Кирилл

Смерть
07.11.2005

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