Гурьев Николай Гурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Николай Гурьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1932

Дата смерти

12.12.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1954

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.2019

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