Гурьев Николай Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1932
Дата смерти12.12.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1954
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.2019