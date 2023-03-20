Данилова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Данилов Никифор Осипович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Екатерина Никифоровна

Отец ребёнка: Данилов Никифор Осипович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Данилов Евгений Никифорович

Отец ребёнка: Данилов Никифор Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Никифор Осипович

Смерть
Неизвестно
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