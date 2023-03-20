Данилова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Данилов Никифор Осипович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Екатерина Никифоровна
Отец ребёнка: Данилов Никифор Осипович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Данилов Евгений Никифорович
Отец ребёнка: Данилов Никифор Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно