Немченко Исаак Иосифович
Место рождения
Дата рождения1869 ст.
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Пока нет документального подтверждения, но известно, что семья жила в г. Кременчуг и до его рождения и далее. Так что предполагаю, что он родился в г. Кременчуг.
Рождение ребёнка
01.05.1906
Мать ребёнка: Немченко Ханна Абрамовна
г. Кременчуг
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немченко Ханна Абрамовна
Смерть
1961
г. Вильнюс