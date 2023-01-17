Немченко Исаак Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немченко Исаак Иосифович

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Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кременчуг, Полтавська область
Пока нет документального подтверждения, но известно, что семья жила в г. Кременчуг и до его рождения и далее. Так что предполагаю, что он родился в г. Кременчуг.
Рождение ребёнка
01.05.1906

Сын: Немченко Илья Исаакович

Мать ребёнка: Немченко Ханна Абрамовна

г. Кременчуг
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немченко Ханна Абрамовна

Смерть
1961
г. Вильнюс
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