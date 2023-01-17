Чуприкова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чуприкова Васса Осиповна

Отец ребёнка: Чуприков Осип Романович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Осип Романович

Смерть
Неизвестно
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