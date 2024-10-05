Богданов Иван Ефимов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданов Иван Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кашира, Кашира, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
Агент земского страхования
Восприемник
17.06.1887 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Александр Александров Покровский
Восприемник
04.08.1888 ст.
Кашира, Кашира, Московская область
Евгения Александрова Покровская
Смерть
Неизвестно

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