Богданов Иван Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Агент земского страхования
Восприемник
17.06.1887 ст.
Александр Александров Покровский
Восприемник
04.08.1888 ст.
Евгения Александрова Покровская
Смерть
Неизвестно