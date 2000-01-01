Чернявская Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Алим Федорович

Отец ребёнка: Чернявский Федор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернявская Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Чернявский Федор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернявский Виктор Федорович

Отец ребёнка: Чернявский Федор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Федор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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