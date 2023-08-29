Романова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1895
Дочь: Романова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай 2 Александрович
Рождение ребёнка
29.05.1897
Дочь: Романова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай 2 Александрович
Рождение ребёнка
14.06.1899
Дочь: Романова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай 2 Александрович
Рождение ребёнка
05.06.1901
Дочь: Романова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай 2 Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Романов Николай 2 Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно