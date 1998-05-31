Сорокин Константин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.10.2021
Дочь: Пасишниченко Лидия Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.2022
Дочь: Пасишниченко Варвара Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности