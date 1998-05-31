Сорокин Константин Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Константин Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.2021

Дочь: Пасишниченко Лидия Константиновна

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Рождение ребёнка
13.09.2022

Дочь: Пасишниченко Варвара Константиновна

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Бракосочетание
Неизвестно

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