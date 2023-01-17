Удалов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удалов Василий

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Место рождения

Курмыш, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1855 и 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Курмыш, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курмыш, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курмыш, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курмыш, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Между 1855 и 1860
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