Безухова (Рубанова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безухова (Рубанова) Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рубанов Семен Акимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астахова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Безухов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзутцева Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Безухов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безухов Сергей

Смерть
Неизвестно
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