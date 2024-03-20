Безухова (Рубанова) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рубанов Семен Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астахова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Безухов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дзутцева Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Безухов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безухов Сергей
Смерть
Неизвестно