Липкин Июда (Иуда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкин Июда (Иуда)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1784

Сын: Липкин Степан Июдинович (Иудович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Липкин Сергей Июдинович (Иудович)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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