Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович По 1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился По 1899

умер 1987

Дети
(Курамшина) Мария (Минюря) Нестеровна1925 г.р.
Неизвестно Евгений (Алимджан) Нестерович1927 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
По 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Курамшина) Мария (Минюря) Нестеровна

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Неизвестно Евгений (Алимджан) Нестерович

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Неизвестно Борис (Абубекяр) Нестерович

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Рождение ребёнка
11.11.1933

Сын: Курамшин Леонид (Умяр) Нестерович

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Сибирь

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Курамшина) Зинаида Нестеровна

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Неизвестно Виктор (Мифтях) Нестерович

Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна

Смерть
1987

Мы используем куки для улучшения работы сайта.