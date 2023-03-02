Курамшин Нестор (Несюл) Хабитулович
мужской, родился По 1899
умер 1987
ДетиПоказать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Курамшина) Мария (Минюря) Нестеровна
Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна
Сын: Неизвестно Евгений (Алимджан) Нестерович
Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна
Сын: Неизвестно Борис (Абубекяр) Нестерович
Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна
Дочь: (Курамшина) Зинаида Нестеровна
Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна
Сын: Неизвестно Виктор (Мифтях) Нестерович
Мать ребёнка: Курамшина (Давыдова) Ольга (Хилля) Хайруловна