Козловский Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1924
Мать ребёнка: Козловская Пелагея Егоровна
с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
19.07.1937
Дочь: Масольд Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Козловская Пелагея Егоровна
с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козловская Пелагея Егоровна
с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946