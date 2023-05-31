Козловский Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловский Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1924

Сын: Козловский Василий Ильич

Мать ребёнка: Козловская Пелагея Егоровна

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
19.07.1937

Дочь: Масольд Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Козловская Пелагея Егоровна

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Петр Ильич

Мать ребёнка: Козловская Пелагея Егоровна

с. Сухая Речка, Бишбулякский район, Башкирская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Пелагея Егоровна

Смерть
1946
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