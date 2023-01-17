Муров Николай Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуров Николай Абрамович

Муров Николай Абрамович

avatar

Место рождения

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.01.1916

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1916

Отец: Муру Абрам Захарович

Мать: Мурова Екатерина Иоановна

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Löytysi / Левдузи
Крещение
17.01.1916
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Godparents:Андрей Адамович, Пётр Иосифович, Мария Александровна, Екатерина Адамовна | Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Образование
По 1931
7 классов
Военная служба
С 01.07.1941 по 01.06.1942
716 стрелковый полк
Призван Ораниенбаумским РВК Ленинградской области. Уволен по болезни | 716 стрелковый полк
Рождение ребёнка
24.05.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митюкова Раиса

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
28.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митюкова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Мать ребёнка: Митюкова Раиса

Работа или профессия
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
токарь | Иркутск, дрожжзавод
Смерть
Около 1977
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Ушёл в лес и не вернулся | г. Иркутск, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close