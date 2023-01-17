Муров Николай Абрамович
Место рождения
Дата рождения08.01.1916
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1916
Отец: Муру Абрам Захарович
Löytysi / Левдузи
Крещение
17.01.1916
Мартышкино, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
Godparents:Андрей Адамович, Пётр Иосифович, Мария Александровна, Екатерина Адамовна | Тюрис / Тюрё, Мартышкино
Образование
По 1931
7 классов
Военная служба
С 01.07.1941 по 01.06.1942
716 стрелковый полк
Призван Ораниенбаумским РВК Ленинградской области. Уволен по болезни | 716 стрелковый полк
Рождение ребёнка
24.05.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митюкова Раиса
Рождение ребёнка
28.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митюкова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Мать ребёнка: Митюкова Раиса
Работа или профессия
Неизвестно
токарь | Иркутск, дрожжзавод
Смерть
Около 1977
Причина смерти: Ушёл в лес и не вернулся | г. Иркутск, Россия