Патрушев Валерий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушев Валерий Васильевич

Патрушев Валерий Васильевич

avatar

Место рождения

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.12.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Аркуль, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Патрушева Галина Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрушева Галина Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Южное кладбище г. Омск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close