Патрушев Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Патрушева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище г. Омск