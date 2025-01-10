Леонченко Ефим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Леонченко Ефим

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Леонченко ЕфимНеизвестно г.р.
Дети
Леонченко Тихон1888 г.р.
Леонченко Алексей1896 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонченко Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Леонченко Тихон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Леонченко Алексей

Мать ребёнка: не указана

Степок, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Рождение ребёнка
1899

Сын: Леонченко Андрей

Мать ребёнка: не указана

Степок, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Смерть
Неизвестно

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