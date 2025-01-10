Леонченко Ефим
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЛеонченко ЕфимНеизвестно г.р.
Дети
Леонченко Тихон1888 г.р.
Леонченко Алексей1896 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонченко Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Леонченко Тихон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Леонченко Алексей
Мать ребёнка: не указана
Степок, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Леонченко Андрей
Мать ребёнка: не указана
Степок, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно