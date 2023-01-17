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Брюков Леонид Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1978

Сын: Брюков Филипп Леонидович

Мать ребёнка: Брюкова Галина Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.04.1988

Дочь: Брюкова Анна Леонидовна

Мать ребёнка: Брюкова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брюкова Галина Александровна

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