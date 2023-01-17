Брюков Леонид Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1978
Мать ребёнка: Брюкова Галина Александровна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
13.04.1988
Дочь: Брюкова Анна Леонидовна
Мать ребёнка: Брюкова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно