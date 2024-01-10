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Meister Johannes
Meister Johannes
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.03.1882
Пол
Мужской
Отец
Meister Kustav
1852 г.р.
Мать
Meister (Purry) Liso
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1882
Отец:
Meister Kustav
Мать:
Meister Liso
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