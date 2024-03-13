Myers Ralph
Место рожденияNescopeck Township, Luzerne, Pennsylvania, United States
Дата рождения?.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1896
Отец: Myers Robert Lincoln
Мать: Bertha Alice
Nescopeck Township, Luzerne, Pennsylvania, United States
Место жительства
1910
Box Elder, Adams, Colorado, United States
Место жительства
1920
Box Elder, Adams, Colorado, United States
Место жительства
1930
Hartsel, Park, Colorado, United States
Место жительства
1935
Rural, Bonner, Idaho
Место жительства
1940
Election Precinct 8 Hartsel, Park, Colorado, United States
Смерть
Неизвестно