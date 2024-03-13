Myers Ralph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMyers Ralph

Myers Ralph

Место рождения

Nescopeck Township, Luzerne, Pennsylvania, United States

Дата рождения

?.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1896

Отец: Myers Robert Lincoln

Мать: Bertha Alice

Nescopeck Township, Luzerne, Pennsylvania, United States
Место жительства
1910
Box Elder, Adams, Colorado, United States
Место жительства
1920
Box Elder, Adams, Colorado, United States
Место жительства
1930
Hartsel, Park, Colorado, United States
Место жительства
1935
Rural, Bonner, Idaho
Место жительства
1940
Election Precinct 8 Hartsel, Park, Colorado, United States
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close