Князев Василий Иванович
Место рожденияг.Шуя
Дата рождения23.12.1899
Дата смерти15.04.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.11.1922
г. Шуя
Рождение ребёнка
26.09.1923
Дочь: (Князева) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна
г. Шуя
Рождение ребёнка
21.12.1924
Дочь: Антипова (Князева) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна
г. Шуя
Рождение ребёнка
04.12.1926
Дочь: Волоцкая (Князева) Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Князева (Воробьева) Мария Александровна
Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
15.04.1972
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
г. Шуя