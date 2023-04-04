(Грейсер) Мина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грейсер Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Полюхова (Левенсон) Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Левенсон Гавриил (Габриэль)
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно