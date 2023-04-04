(Грейсер) Мина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грейсер) Мина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грейсер Давид

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левенсон Гавриил (Габриэль)

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Полюхова (Левенсон) Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Левенсон Гавриил (Габриэль)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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