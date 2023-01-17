Овечкина (Чупина) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1898 ст.
Дата смерти11.03.1935
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898 ст.
Отец: Чупин Яков Степанович
Мать: Чупина Анна Иванона
Рождение ребёнка
29.09.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.03.1935