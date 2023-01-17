Овечкина (Чупина) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина (Чупина) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

02.08.1898 ст.

Дата смерти

11.03.1935

Пол

Женский

Отец

Мать

1858 г.р.

Дети

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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1898 ст.

Отец: Чупин Яков Степанович

Мать: Чупина Анна Иванона

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
11.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
11.03.1935
Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
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