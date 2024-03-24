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Бажанов Василий Георгиевич

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Место рождения

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1919

Отец: Бажанов Георгий Савельевич

Мать: Кожохина Аксинья Федоровна

Новые Бурасы, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.04.1945

Дочь: Бажанова Жанна Васильевна

Мать ребёнка: Алпеева Мария Яковлевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Алпеева Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алпеева Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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