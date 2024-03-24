Бажанов Василий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1919
Рождение ребёнка
25.04.1945
Дочь: Бажанова Жанна Васильевна
Мать ребёнка: Алпеева Мария Яковлевна
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажанов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Алпеева Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алпеева Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно