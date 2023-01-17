Коншин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения21.12.1793
Дата смерти12.11.1859
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1793
Место жительства
С 1805
Место жительства
С 1824
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1829
Место жительства
С 1849
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.11.1859
Место жительства
По 1859