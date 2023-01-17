Коншин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коншин Николай Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

21.12.1793

Дата смерти

12.11.1859

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1793
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1805
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1824
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1829
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1849
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.11.1859
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
По 1859
Омск, город Омск, Омская область
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