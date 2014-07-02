Скворцова (Жукова) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1933
Дата смерти02.07.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1953
Дочь: Арсентьева Галина Павловна
Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
15.05.1955
Дочь: Иванова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
20.09.1957
Дочь: Гармошкина Нина Павловна
Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
02.05.1961
Сын: Скворцов Виталий Павлович
Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович
Рождение ребёнка
08.10.1963
Дочь: Рудякова Елена Павловна
Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович
Смерть
02.07.2014