Скворцова (Жукова) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова (Жукова) Раиса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1933

Дата смерти

02.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1953

Дочь: Арсентьева Галина Павловна

Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович

Рождение ребёнка
15.05.1955

Дочь: Иванова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович

Рождение ребёнка
20.09.1957

Дочь: Гармошкина Нина Павловна

Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович

Рождение ребёнка
02.05.1961

Сын: Скворцов Виталий Павлович

Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович

Рождение ребёнка
08.10.1963

Дочь: Рудякова Елена Павловна

Отец ребёнка: Скворцов Павел Семёнович

Смерть
02.07.2014
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