Торопова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торопова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Торопов Иван

Мать: Торопова Анисья

Смерть
Неизвестно
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