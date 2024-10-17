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Михаил Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Федор Иванов

Мать: Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Михайлова

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Марья Васильева

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Силаминида Михайлова

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1830

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно
Овинищи, Судниковская волость, Рузский уезд

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