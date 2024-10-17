Михаил Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Федор Иванов
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Михайлова
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Силаминида Михайлова
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно