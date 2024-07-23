Егорина (Смирнова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгорина (Смирнова) Екатерина

Егорина (Смирнова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егорин Виктор Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егорин Виктор Карпович

Асубулак, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорин Виктор Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егорин Виктор Карпович

Смерть
30.01.1989
Асубулак, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Асубулак, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.