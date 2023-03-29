Забалуева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Забалуев Константин Степанов
Отец ребёнка: Забалуев Степан
Рождение ребёнка
1863
Сын: Забалуев Василий Степанов
Отец ребёнка: Забалуев Степан
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Забалуев Степан
Рождение ребёнка
1869
Сын: Забалуев Николай Степанович
Отец ребёнка: Забалуев Степан
Смерть
Неизвестно