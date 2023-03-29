Забалуева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗабалуева Прасковья

Забалуева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Забалуев Константин Степанов

Отец ребёнка: Забалуев Степан

Кажым, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1863

Сын: Забалуев Василий Степанов

Отец ребёнка: Забалуев Степан

Кажым, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1865

Сын: Забалуев Михаил Степанов

Отец ребёнка: Забалуев Степан

Кажым, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1869

Сын: Забалуев Николай Степанович

Отец ребёнка: Забалуев Степан

Кажым, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close