Комаров Прокопий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комаров Алексей
Рождение ребёнка
10.05.1927
Дочь: Марья Прокопьевна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно