Комаров Прокопий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Прокопий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЖЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комаров Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1927

Дочь: Марья Прокопьевна

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Смерть
Неизвестно
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